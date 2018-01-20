Kaza 'geliyorum' demiş

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzeri Cihangir Kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, meydana gelen ve Yazgeldi Rahmanov’un ölümü ile sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan araç sürücüsü zanlı Hasan Anıt hakkındaki soruşturma tamamlandı. Kazada yaşamını yitiren Rahmanov’un ışıksız bisiklet kullandığı, siyah renk kıyafet giydiği ve alkollü olduğu belirtildi. Sürücü Anıt’ta alkol olmadığı ifade edilirken, zanlı dün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Sürücüde değil yayada alkol çıktı

Kazayla ilgili soruşturma tamamlanırken, zanlıyı mahkemeye çıkaran polis, iddiaları aktardı. Polis, zanlı Hasan Anıt’ın 16 Ocak 2018 tarihinde saat 20.00 sıralarında yönetimindeki araç ile Yonca Kavşağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolun solunda ışıksız bisikleti ile seyir halinde olan Türkmenistan uyruklu Yazgeldi Rahmanov'a aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, kazanın etkisi ile ağır şekilde yaralanan Rahmanov’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 02.45 sıralarında hayatını kaybettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip olayı anlattığını, alınan kan örneğinde alkol tespit edilmediğini belirtti.

Teminatla serbest kaldı

Polis, Rahmanov’un ise 90 promil alkollü olduğunu, kaza sırasında siyah kıyafet giydiğini ve bisikletin ise ışıksız olduğunu söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, kazada zanlı dışında maktulünde katkısı olma ihtimalinin yüksek olmasını da dikkate alarak teminat şartlarını belirlediğini söyledi. Kıdemli Yargıç, zanlının 10 Bin TL nakit teminat yatırması ve ikişer kefilin 100’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.