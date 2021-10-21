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Kaza Mahkemelerindeki Tebliğ ve İcra Memurları Grevde

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) 2019’da ilan edilen tebliğ ve icra memuru münhaliyle ilgili sınavın yapılması, bu alandaki personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle kaza mahkemelerinde başlattığı grev bugün de sürüyor.

21 Ekim 2021 Perşembe 13:22
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Kaza Mahkemelerindeki Tebliğ ve İcra Memurları Grevde
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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada, Kamu Hizmeti Komisyonu’nu ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı’nı eleştirmiş,  2 yıl önce ilan edilen münhalin sınavının ne zaman yapılacağının hala belli olmadığını belirtmişti.

Personel eksikliğine dikkat çekmek üzere dün 08.00-16.15 saatleri arasında iş bırakan tebliğ ve icra memurlarının grevi bugün de sürüyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı kısa açıklamada, bugün mesai bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan cevap almazlarsa greve yarın da devam edeceklerini, yarın saat 10.00’da Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylem ve açıklama yapacaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Amme Memurları SendikasıKTAMS
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