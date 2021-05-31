Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Jeneratörü Sirkat Edenler Tespit Edilemedi
Jeneratörü Sirkat Edenler Tespit Edilemedi
İzinsiz ikamet davası
İzinsiz ikamet davası
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk
Araçtan hassas terazi çıktı
Araçtan hassas terazi çıktı

Kaza Sebeplerinde Süratli Araç Kullanımı ve Cep Telefonu Başı Çekiyor

 Bir haftada meydana gelen 44 trafik kazasında, 13 kişi yaralandı. 

31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:14
20 Okunma
Kaza Sebeplerinde Süratli Araç Kullanımı ve Cep Telefonu Başı Çekiyor

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 24-30 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen kazaların 12’si yaralanmayla, 32’si ise hasarla sonuçlandı.        
Dönem içinde meydana gelen trafik kazalarının, 14’ü süratli araç kullanmak, 10’u dikkatsiz sürüş, 7’si kavşakta durmamak, 5’i yakın takip, 8’i ise diğer etkenler sonucu oldu.
Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle;     13 Lefkoşa, 10 Gazimağusa, 13 Girne,  4 Güzelyurt,  4 İskele. 
736 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEM…
Öte yandan aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 5 bin 811 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 736 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 
Sürat ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmanın başı çektiği suçların dağılımı şöyle:
“ Sürat ( 266 ) , Tehlikeli Sürüş ( 4 ), Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 60 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 9 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 116 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 54 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 15 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 30 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 12 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ) ve 132 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”

Son Güncelleme: 31.05.2021 16:59
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Çocuk ruhu... Hep içimizde!
Çocuk ruhu... Hep içimizde!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim