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Kaza sonrası Sucuoğlu'ndan açıklama!

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazası ile ilgili olarak, “Kazada, herhangi bir can kaybı olmaması, bizlerin tek tesellisidir” dedi.

04 Eylül 2022 Pazar 21:33
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Kaza sonrası Sucuoğlu'ndan açıklama!


Sucuoğlu'nun açıklaması şöyle:

Değerli dostlarım, bu akşam saatlerinde maalesef bir trafik kazası yaşadık. Eşim ve kızım ile birlikte, kendi aracımızda seyahat ettiğimiz esnada, karşıdan gelen araçla çarpıştık. Kaza neticesinde, şahsım, eşim ve kızımda, çok şükür, herhangi bir yaralanma olmamıştır. Eşimin adına kayıtlı araçta ciddi hasar meydana gelmiştir. Karşı araçın sürücüsü de bu vahim olaydan yara almadan kurtulmuştur... Kazada, herhangi bir can kaybı olmaması, bizlerin tek tesellisidir... Kaza anından itibaren, yakınlarımızdan, sevenlerimizden gördüğümüz yoğun ilgiye, polisimizin, kazanın hemen sonrası ortaya koyduğu çabasına, yakın ilgisine çok teşekkür ediyorum... Hepimize geçmiş olsun...

Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluUBPKaza
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