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Kaza sonucu 5 kişi yaralandı

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 12:31
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Kaza sonucu 5 kişi yaralandı

Polis'ten yapılan açıklama şöyle:

Bugün, saat 10:20 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Dörtyol kavaşığında, Cuma Yoran (E-64) yönetimindeki UB 517 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, İnönü kavşağında geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa İnönü kavşağına dönüşe geçtiği sırada, o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyreden Doğukan Ekşili (E-23) yönetimindeki PR 004 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan UB 517 plakalı araç sürücüsü Cuma Yoran kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmış olup, PR 004 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlhan KAPÇIK(E-18), Reşat PARLAK(E-22), Zeynep Eylül ÖZTOK(K-21), ve Sultan AKKOÇ(K-21) ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 27.04.2022 12:57
Anahtar Kelimeler:
GazimağusaLefkoşa AnayoluTrafik KazasıKaza
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