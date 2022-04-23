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Kaza sonucu iki kişi hastaneye kaldırıldı

Gazimağusa’da DAÜ kampüs alanı içerisinde 30 yaşındaki Fatih Bulut isimli şahıs, 30 mlgr alkollü içki tesiri altında arabasıyla yaptığı kazada iki yayaya çarptı.

23 Nisan 2022 Cumartesi 15:08
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Kaza sonucu iki kişi hastaneye kaldırıldı

Polis Basın Bülteni’ne göre, yönetimindeki HY 067 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak, önce aydınlatma direğine, daha sonra da kaldırım üzerinde yaya olarak yürüyen 21 yaşındaki Ronak Shaneh ve 24 yaşındaki Pouriya Hassanzade’ye çarptı.

Kaza sonucu yaralanan iki yaya kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Pouriya Hassanzade acil serviste, Ronak Shaneh ise sağ ayağında kırık teşhisi yle ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Fatih Bulut ise tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa
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