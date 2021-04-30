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Kaza sonucu yaralanan olmadı

Girne Boğaz-Lefkoşa istikametinde meydana gelen kazada bir salon araç direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak, alev alarak durabildi.

30 Nisan 2021 Cuma 19:14
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Kaza sonucu yaralanan olmadı

Polisten yapılan açıklama ise şöyle:

Bugün saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolunun 3 -4 km'leri arasında, Mohammed S.M. ALMEGHARI yönetimindeki JR 130 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran beton sete çarpmıştır. Kaza sonrası alev alan araç, duyarlı vatandaşların yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmesi sonucu söndürüldü. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Mohammed S.M. ALMEGHARI
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