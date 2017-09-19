Kaza ucuz atlatıldı!

Kaza dün saat 20:00 sıralarında, Hamitköy - Dikmen arasında bulunan yapım aşamasındaki çevre yolu üzerinde, 37 yaşındaki kadın Seher Güner, yönetimindeki JK 462 plakalı jeep araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun asfalt kısmının bittiği noktada bulunan toprak sete çarpmasıyla yaşandı

Polisten verilen bilgiye göre, kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Yusuf Güner,15 yaşındaki Mehmet Güner, 9 yaşındaki Kübra Güner ve 2 yaşındaki İbrahim Güner kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip acil serviste müşahede altına alındılar.