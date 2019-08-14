Kaza yapan 2 araçtan uyuşturucu çıktı!

13.08.2019 tarihinde saat 22:00 sıralarında Gazimağusa’da, Silahlı Kuvvetler Caddesi üzerinde kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yapan C.G.(E-20)’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan F.D(E-22) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

2.

13.08.2019 tarihinde saat 13:40 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda, çevre yolu üzerinde kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yapan Z.Ö.(E-38)’nün üzerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.