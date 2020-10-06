Kaza yapan araç alev aldı

Lefkoşa'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı.

Sürücüsü Mustafa Kaya'nın kontrolünden çıkan EZ 320 plakalı araç önce toprak sete, ardından araba galerisine ait bahçe tellerine çarparak tamamen yandı.

Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Lefkoşa Gazimağusa anayolu 0-1 km üzerinde meydana geldi.

Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyreden 26 yaşındaki Mustafa Kaya'nın, yönetimindeki EZ 320 plakalı araç ile Başpınar Un Fabrikası önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çikarak önce toprak sete ,ardından Sedyıl Oto Galeri'ye ait bahçe tellerine çarparak aracın tamamen yandığı bildirildi.

Yanan aracın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve soruşturma devam ettiği kaydedildi.