Kaza yapan araç, alev aldı!

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

10.12.2022 tarihinde, 23:40 sıralarında, İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Koral BOZKURT (E-46), yönetimindeki RC 003 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Silver Beach Kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkıp bordür taşlarına çarpmasının ardından banket içerisine düşmüştür. Kaza sonrası alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş ancak araç tamamen yanarak hasara uğramıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün özel bir sağlık merkezinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.