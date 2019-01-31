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Kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı

4 kişi tutuklandı

31 Ocak 2019 Perşembe 17:33
Kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda önceki gün kaza yapan araçta polis tarafından yapılan aramada tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık bir sarma sigara bulunarak emare altına alındı. Araç sürücüsü K.N. (E-56) tutuklandı.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö.(E-37) ve A.E.B.’nin (E-23) birlikte bulundukları araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıslar ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan D.Ş.(K-43) tutuklandı.

AKYAR KAPISINDA BİR ARAÇTA UYUŞTURUCU

Gazimağusa Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir ticari araçta yolcu olarak bulunan A.T.’nin (K-36) tasarrufunda, 365 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. A.T tutuklandı.

GEMİKONAĞI’NDA AĞIR YARALAMA 

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Polis Basın Bülteni’ne göre, Ş.B. (E-23), Gemikonağı'nda Şht. Salahi Mehmet Sokak’ta çıkan tartışmada Hasan Yağmur’u tasarrufundaki kesici bir aletle dudağından ve yüzünün sol tarafından ağır şekilde yaraladı.

Hasan Yağmur kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinden sonra taburcu oldu. 

Zanlı Ş.B. aranıyor.

SAHTE KİMLİKLE BANKADAN DÖVİZ KREDİSİ ÇEKTİLER
 
23 Ocak’ta İskele’de faaliyet gösteren bir bankaya giden D.T.K. (E-24) ve A.P.C.(K-),  bankada dolar ve Euro hesabı bulunan başka bir şahıs olarak kendilerini tanıttıktan sonra, söz konusu şahsın kimliğine bürünerek, sahte davranışla 1500 dolar ve 800 Euro parayı bankadan çekmek suretiyle sahtekarlıkla kredi temin ettiler. 

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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Son Güncelleme: 31.01.2019 17:38
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTutuklamaUyuşturucuAraç
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