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Kaza yapan sürücü ortadan kayboldu

Çatalköy anayolunda günün ilk saatlerinde aşırı sürat ve dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada üç araç çarpışırken, kazaya neden olan araç sürücüsü kaza yerinden yaya olarak ayrılması nedeniyle tespit edilemedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 22:13
Kaza yapan sürücü ortadan kayboldu

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, Çatalköy anayolunda günün ilk saatlerinde aşırı sürat ve dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada üç araç çarpışırken, kazaya neden olan araç sürücüsü kaza yerinden yaya olarak ayrılması nedeniyle tespit edilemedi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 02.10 raddelerinde Çatalköy’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden sürücüsü meçhul MZ 034 plakalı Porsche Cyanne marka salon araç, sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiği esnada kaşı istikametten gelmekte olan Esentepe’de sakin 37 yaşındaki kadın Lıudmyla Erdik yönetimindeki NP 046 Z plakalı Ford Fiesta marka salon aracın ön kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

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Çarpmanın etkisi ile Lıudmyla Erdik yönetimindeki NP 046 Z plakalı aracı ileriye doğru savrulması sonucu o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Esentepe’de sakin 24 yaşındaki kadın Ayşe Özgüney yönetimindeki PN 071 plakalı Toyota marka salon aracın ön kısmı ile NP 046 plakalı aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu NP 046 Z plakalı araç ile PN 071 plakalı araç sürücüleri yaralanarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra acil serviste müşahede altına alındılar.

Kazada MZ 034 plakalı araca 70.000TL, NP 046Z plakalı araca 50.000TL, PN 071 plakalı araca ise 20.000TL tahmini hasar olurken, kazaya neden olan MZ 034 plakalı araç sürücüsü kaza mahallinden yaya olarak ayrıldığından alkol testi yapılamadığı bildirildi.

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Son Güncelleme: 21.06.2018 22:16
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