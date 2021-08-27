Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı

(Kamalı Haber)

Girne’de meydana gelen ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket suçundan tutuklanan Noureddin W.S.A dün mahkemeye çıkarıldı.

Adli Şube’de görevli polis memuru, önceki gün Girne’de trafik kazası yapan zanlının aracında yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 9 adet hap bulunduğunu söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlının haplarla ilgili izahat veremediğini, reçete gösteremediğini ifade etti.

Polis memuru, zanlı hakkında ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket suçundan başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspatı vücut yapması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.