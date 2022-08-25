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Kaza yaptı... Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!

Yapmış olduğu kaza sonucunda vermiş olduğu kan örneğinde uyuşturucu maddeye rastlanan zanlı Darligton Chinemerem Nnyigide tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 12:39
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Kaza yaptı... Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!


(Kamalı Haber)

Yapmış olduğu kaza sonucunda vermiş olduğu kan örneğinde uyuşturucu maddeye rastlanan zanlı D.C.N tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, 22 Haziran’da saat 12:15 sıralarında, Gönyeli’de Kovalık Yolu Sokak üzerinde zanlının yönetimindeki SN 199 plakalı araç ile kuzeydoğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan sağına doğru yolu koşarak geçmeye çalışan E.T'ye (E-5) çarptığını belirtti.

Polis, 24 Ağustos’ta Trafik Şubesi’nden alınan bilgide SN 199 plakalı araç sürücüsünün kanında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlıyla ilgili ileri işleme gidildiğini, evinde arama yapıldığını ve kanunsuz bir şeye rastlanmadığını belirtti.

Polis, zanlının ifade vermediğini ve yazılı dava tebliğinde de suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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