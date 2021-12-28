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Kaza yaptı, olay yerinden kaçtı

Taşkınköy bölgesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, duvara çarptı...

28 Aralık 2021 Salı 10:58
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Kaza yaptı, olay yerinden kaçtı
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Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesinde dün meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç yol kenarındaki veteriner kliniğinin duvarına çarptı; ardından kazalı araçla olay yerinden kaçtı.

Şehit Muharrem Calay Sokak’ta bulunan Benar Veteriner Kliniği önünde medyana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Trafik Tahkikat Şube ekibi kaçan sürücünün peşine düştü.

Polis kısa sürede LB 119 plakalı aracı ve 18 yaşındaki sürücüsü M.C.K.’yi tespit etti.

Polis genç sürücüye cezai işlem uygularken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

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