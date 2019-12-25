Kaza yerinde bariyer çalışması başladı!

Turunçlu Kavşağı’nda dün meydana gelen kazada Esra Korcan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kazanın olduğu yere müdahale ediliyor.
Kaza bölgesinde sabah saatlerinden itibaren bariyer döşenmeye başlandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından müdahale edilen bölgede kısa sürede bariyer döşenmesinin tamamlanması planlanıyor.
Dün meydana gelen kazanın ardından vatandaşlar isyan noktasına gelmiş ve aynı bölgede 5 kişinin hayatını kaybetmesinin altında yolda bariyer olmamasının yattığını dillendirdi.
Kaynak:HABERKIBRIS
Gocagarini hikayesine benzer bu sorumsuzlarin isi...hepsi ayni
Ne acı ki ders çıkarmıyoruz. İnsanlar ölüyor ama önlem alınmıyor. Ancak istifa sesleri gelince bir kıpırdanma oluyor. Bu yapılacak olan bariyerlerin yanından geçecek olan ve sevenlerini burada kaybetmiş aileler, insanlar acı acı 'eğer bu bariyerler burda olsaydı, sevdiğim belki de şimdi hayatta olurdu'yu yaşayacak. Keşke daha gelişmiş bir toplum olabilsek, hatalardan ders çıkarabilsek...
ALLAH 1000 BELANIZI VERSİN HEPSİNİZİN DA