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Kaza zanlısı cezaevine gönderildi

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:28
Kaza zanlısı cezaevine gönderildi
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Girne’de140 Miligram alkollü içki tesiri altında üç yayaya çarpıp kaçan sürücü Ahmet Çekenoğlu dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru, Girne’de, 29 Mayıs saat 02.35 sıralarında LV 014 plakalı araç sürücüsü Ahmet Çekenoğlu’nun, 140 miligram alkollü içki tesiri altında Semih Sancar caddesinden Hirondel çemberine girerek aynı caddeye geri döndüğü sırada aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini, önce Girne Belediyesi’ne ait kaldırım korkuluklarına ardından da korkulukların arkasında yürümekte olan Girne’de sakin Berke Can Özbek, Mesut Kaya ve ile Betül Uzun’a aracının ön kısmı ile çarparak, olay yerinden kaçtığını söyledi.  Kaza sonucu yaralanan yayalar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alındığını kaydeden polis, zanlının Girne’de tespit edilerek yakalandığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının işlediği suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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