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Kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası Trafik Polislerinin yaptığı tespitte ehliyetsiz, alkollü ve sigortasız araç kullandığının anlaşılması üzerine tutuklanan zanlı Samuel Tapuwa Mukombıwa,  yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 17:58
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Kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası Trafik Polislerinin yaptığı tespitte ehliyetsiz, alkollü ve sigortasız araç kullandığının anlaşılması üzerine tutuklanan zanlı Samuel Tapuwa Mukombıwa,  yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru vahit bakkal olayla ilgili bulguları aktardı. Bakkal 20.11.2020 tarihinde 22:20 raddelerinde Lefkoşa'da Dr.Fazıl Küçük Buvarı üzerinde meydana gelen ve ZMU147 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru 210 migr alkollü içki tesiri altında kullanan Gönyeli'de sakin zanlı Samuel Tapuwa MUKOMBIWA'nın yol üzerinde bulunan Özmerhan Trading'e ait Opel Bayi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete seyreden Hamitköy'de sakin Sokipriye Abiye AMACHREE yönetimindeki ZRZ046 plakalı aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis kaza sonucu yaralanma olmadığını ancak zanlı Samuel Tapuwa MUKOMBIWA'nın yapılan kontrolde ehliyetsiz, 210 promil alkollü ve sigortasız araç kullandığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek aktif üniversite öğrencisi olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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