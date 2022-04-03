Kazada 1 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 02.04.2022 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, Abdelrahman Mazen Abdelrahman (E-21), yönetimindeki SL 344 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru soldan ikinci şerit içerisinde süratli ve dikkatsiz seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Anadolu Hayat Emeklilik isimli işyeri önüne geldiğinde o esnada cadde üzerinde yolun sol kısmından sağ kısmına yaya olarak geçip yol ortasındaki refüj üzerine çıkıp ani olarak geri yola giriş yapan Bekir Baykuş’a (E-41) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Bekir Baykuş kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından sağ elinde ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü tutuklanmış olup, konuyla ilgili polis soruşturması devam ediyor.