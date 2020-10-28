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Kazada 2 kişinin ölümüne sebep olmaktan yargılandı, 5 yıl hapse mahkum edildi

Tatlısu-Geçitkale Anayolu üzerinde 15 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen ve 2 kişinin ölümü, 2 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklu yargılanan araç sürücüsü Harun Reşit Çetin’in Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargı süreci tamamlandı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 16:28
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Kazada 2 kişinin ölümüne sebep olmaktan yargılandı, 5 yıl hapse mahkum edildi

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Tatlısu-Geçitkale Anayolu üzerinde 15 Haziran 2020 tarihinde Kemal Aydın ve Ayla Yılmaz’ın ölümüyle 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası ile ilgili tutuklu yargılanan Harun Reşit Çetin hakkındaki kararı açıkladı.

Sanık hakkındaki davanın kararını Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu okudu.

Aleyhindeki davalardan suçlu bulunan sanık Çetin, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti’nin oy birliği ile aldığı kararla 5 yıl hapse mahkum edildi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Sanık Harun Reşit Çetin 15 Haziran 2020 tarihinde Tatlısu-Geçitkale Anayolu üzerinde yönetimindeki GM 666 plakalı aracı ile Tatlısu’dan Geçitkale’ye doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu gidişine göre mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelen olan Şaban Ateş’in kullanımındaki JD 773 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada JD 773 plakalı araçta ön koltukta yolcu olarak bulunan Kemal Aydın’ın olay yerinde yaşamını yitirirken, yine JD 773 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayla Yılmaz’ın ise tedavi gördüğü hastanede23 Haziran 2020 tarihinde yaşamını yitirdi.

Kazada sanık Harun Reşit Çetin ile Şaban Ateş’te yaralanırken, 29 Haziran tarihinde sedye ile mahkemeye çıkarılan sanık, ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesi nedeni ile o tarihten beri cezaevinde yargılanmayı bekliyordu.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

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