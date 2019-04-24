Kazada ağır yaralanan Çelebioğlu kurtarılamadı!

Bu sabah Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Hilmi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan Sercan Hallaç yoğun bakım servisinde, Yasin ER ile Şahin Sevimli ise acil serviste müşahede altında tutuluyor. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.