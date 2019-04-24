Kazada ağır yaralanan Çelebioğlu kurtarılamadı!

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:29
Bu sabah Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu
, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan Sercan Hallaç yoğun bakım servisinde, Yasin ER ile Şahin Sevimli ise acil serviste müşahede altında tutuluyor. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Güncelleme: 24.04.2019 15:39
Hic bir sucu olmayan bir vatandasimiz,tek suclu hukumetimiz,yil 2019 hale daha anayollarin ortasi bos bir beton komaktan aciz bir devlet
ALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN
Allah rahmet eğlesin.. O bok kadar yolu senelerdir yapamaa yapamadın bari ortasını adam gibi yapsaydin be devletcik bunların hepsi yazılır.....
İşte yolun ortasına demir goyamayan bir devletin suçu daha. Bağlanın ya Türkiyeye ya ruma. Sizden bir bok olmaz.
Bu van araci kullanan gerizekalı yola yarış yapmayami çıkdi acaba insan hayati bukadarmı degersiz bu memlekette.o yollardan sorumlu gerizekalilar acaba hicmi bu memleket için birsey yapmaycaklar yazik be tertemiz genc bir evlat böylemi can verecek Allah ailesine sabir versin nurlar icinde yatsın