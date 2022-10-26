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Kazada ağır yaralanmıştı! İşte Kemal Hamit'in sağlık durumu

26 Ekim 2022 Çarşamba 11:56
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Kazada ağır yaralanmıştı! İşte Kemal Hamit'in sağlık durumu



ÖZEL HABER - Esengül Aykaç

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda gerçekleşen motosiklet kazasında yaralanan Kemal Hamit’in sağlık durumuyla ilgili Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan Gündem Kıbrıs'a konuştu.

Birtan, “Kazada yaralanan Kemal Hamit’in vücudunda kırıklar var. Özellikle kafa travmasına bağlı  beyin kanaması nedeniyle Beyin Cerrahisi tarafından operasyon yapıldı” şeklinde konuştu. 

Birtan,  Kemal Hamit’in şu anda yoğun bakımda entübe durumda olduğunu ve genel durumunun da kritik olduğunu söyledi.

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