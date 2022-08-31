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Kazada aracından uyuşturucu çıkmıştı... Mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen trafik kazasının ardından aracında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Percy Chimezie Opara dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:11
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Kazada aracından uyuşturucu çıkmıştı... Mahkemeye çıkarıldı


Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının 27 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında Ozanköy Pekmez Festivali’nin düzenlendiği alanda aracıyla kaza yaptığını söyledi.

Polis, kaza yapan zanlı Percy Chimezie Opara'nın aracında yapılan kontrolde şoför koltuğu tarafındaki pas pas üzerinde bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının uyuşturucu maddeyi 2022 yılı içerisinde 2 bin TL karşılığında 2 gram olarak satın aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, aranmakta olan bir şahıs olduğunu söyledi. Polis uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını ifade ederek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
KazaUyuşturucu
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