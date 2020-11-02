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Kazada araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Tatlısu-Küçük Erenköy yolunda meydana gelen kazada, Fatih Köklüce araçta sıkıştı. Sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 17:27
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Kazada araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 49 yaşındaki Nureddin Anzevli, yönetimindeki RY 410 plakalı van araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçtiği sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 35 yaşındaki Fatih Köklüce yönetimindeki RD 091 plakalı aracın önünü tıkanması sonucu meydana geldi.

Kaza sonunu araçta sıkışan RD 091 plakalı araç sürücüsü Fatih Köklüce itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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