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Mağusa'da ölümlü kaza!
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Kazada hayatını kaybeden sürücünün ismi açıklandı

09 Mart 2022 Çarşamba 13:26
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Kazada hayatını kaybeden sürücünün ismi açıklandı
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Gazimağusa Lefkoşa ana yolununda feci bir kaza meydana geldi.

İki aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti:

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

09.03.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Köpek Barınağı karşısında, Kaya KIRALP (E-32), yönetimindeki LP 278 çekici-kamyon araçla Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Shohrat ANNNANUROV (E-25) yönetimindeki PP 533 plakalı buzluklu kamyon araca çarpmıştır.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Kazada ağır yaralanan PP 533 plakalı araç sürücüsü Shohrat ANNNANUROV (E-25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. LP 278 plakalı araç sürücüsü Kaya KIRALP’ın tedavisi ise halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 09.03.2022 15:23
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