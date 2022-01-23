Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!

Kazada ölen arkadaşları için sokağa döküldüler

Cengizköy’de meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Umair Ahmad’ın hayatını kaybettiğini duyan arkadaşları olay yerine akın ederek yolların bozuk ve karanlık olması ile cenaze aracının geç gelmesini protesto etti

23 Ocak 2022 Pazar 13:31
276 Okunma
Kazada ölen arkadaşları için sokağa döküldüler
banner108

Olay yerinde polisin geniş güvenlik önlemi almasına rağmen öğrenciler, kazanın yaşandığı yere kadar ulaşmayı başardı. Kimileri kendi özel araçlarıyla, kimileri otostopla, kimileri de taksi tutarak kaza mahalline ulaşan öğrenciler, yolu keserek trafik akışını engellemeye çalıştı.

Polis ve öğrenciler arasında gergin anlar yaşandı. Pakistanlı öğrenciler, yolların bozuk ve karanlık olması nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana geldiğini, hayatlarının tehlikeye atıldığını ve sonuç olarak da bir arkadaşlarının feci şekilde yaşamını yitirdiğini belirterek isyan etti. Güzelyurt ve Lefke bölgelerine bakan polisin sadece 1 tane cenaze aracının olması, ölümlü trafik kazasının yaşandığı saatlerde Kalkanlı Yaşam Evi’nde de bir ani ölüm olayı gerçekleştiği için cenaze aracının buradaki cenazeye gitmesi nedeniyle kaza mahalline geç ulaşması, Umair Ahmad’ın arkadaşlarını çileden çıkardı.

Feci şekilde hayatını kaybeden arkadaşlarının cansız bedeninin saatlerce olay yerinde bekletilmesine tepki koyan gençleri yatırmak için polis büyük çaba sarf etti. Polis kalabalık nedeniyle cenazeyi olay yerinden bin bir güçlükle alabildi. Cenazenin alınmasının ardından Pakistanlı öğrenciler yolu yeniden trafiğe kapatmaya çalıştı, ancak polis izin vermedi. Bunun üzerine Pakistanlı öğrenciler Cengizköy’den Gemikonağı’na kadar yürüyerek protesto eylemi gerçekleştirdi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
CengizköyUmair Ahmad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TKP Genel Başkanı Çakıcı Oyunu Kullandı
TKP Genel Başkanı Çakıcı Oyunu Kullandı
3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu oyunu kullandı
3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu oyunu kullandı
“Elpida” Kıbrıs’ı Etkisi Altına Aldı
“Elpida” Kıbrıs’ı Etkisi Altına Aldı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim