Kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Güzelyurt-Lefkoşa yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle: Elliot KANAFEMA (Erkek - 23), Dean MARUFA (Erkek - 23), Electıous VHERE (Kadın 22)
Güzelyurt-Lefkoşa yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Güzelyurt-Lefkoşa yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle: Elliot KANAFEMA (Erkek - 23), Dean MARUFA (Erkek - 23), Electıous VHERE (Kadın 22)