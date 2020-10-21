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Kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Güzelyurt-Lefkoşa yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

21 Ekim 2020 Çarşamba 09:37
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Kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Güzelyurt-Lefkoşa yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:  Elliot KANAFEMA (Erkek - 23),  Dean MARUFA (Erkek - 23),  Electıous VHERE  (Kadın 22)

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