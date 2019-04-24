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Kazada Yaralananların Adları Açıklandı...

 Lefkoşa-Girne ana yolunda bu sabah meydana gelen kazada yaralananların adları açıklandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:36
Kazada Yaralananların Adları Açıklandı...
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Polis Basın Subaylığı, Bulut İnşaat önlerindeki kazanın, Yasin Er (E-28) yönetimindeki KS 824 plakalı aracın Girne istikametine giderken orta refuje çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu o sırada karşıdan gelen Hilmi Çelebioğlu’nun (E-24) kullandığı HC 688 plakalı araçla çarpışmasıyla yaşandığını bildirdi.

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Kazada yaralananların ise her iki aracın sürücüleri Yasin Er ve Hilmi Çelebioğlu yanında KS 824 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şahin Sevimli (E-29) ve HC 688 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sercan Hallaç (E-23) olduğu kaydedildi.

Yaralıların tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde devam ederken, polisin kazayla ilgili soruşturması da sürüyor.

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Yorumlar
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Doğru Söz 2019-04-24 12:20:42

Rum tarafında şehirler arası hep otoban. İsteseniz de karşı şerife geçip mahsumları öldüremezsiniz. Kapılar ilk açıldığında da öyle idi. Bizde şimdi yapılan yollarda bile yok. Belki 22. yüzyılda olur. Belki. Ama şimdiki yollardaki arabalar bizde Rum tarafindakilerden pahalı.
Hadi faşist kafalıklar, söyledim diye havlayın. Bildiğiniz tek şey. Uzmanlığınızı icra edin.

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Misafir Avatar
DIRBA 2019-04-24 13:05:03 @Doğru Söz

aaa rum haa git o zaman rumlarnan yaşa git biz gelmesak nolacaydı sesleri gelecek şimdi arkada... çonkü bazı insanlar anlatılmak istenileni değil da anlamak isdediğini anlar... bizda birgün insan olacayık hamma hummayı yeyip doyduklarında be sör bekle yarın ben öleyim öbürgün sen da halledeceyik yolları

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Arif 2019-04-24 11:55:48

Cehennemin dibi olan KKTC'de ortada demir olmadığı için karşıya geçip suçsuz insanları öldüren insanlar. Ortada demir trilyon dolar eder. O da cehennemin dibinde yok.

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çiçek 2019-04-24 11:50:52

Darısı Düzdaban rifatin başına

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DIRBA 2019-04-24 13:07:20

çok geçmiş olsun dostlarım.. umarım ciddi birşeyiniz yoktur... çok geçmiş olsun...

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