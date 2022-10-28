Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
banner107

Kazada yaralanmıştı! İşte Akcan'ın sağlık durumu...

Haspolat ile Dikmen arasındaki Kuzey Lefkoşa Çevre yolunda dün gece yarısı meydana gelen ve 21 yaşındaki Can Ay’ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan Alihan Akcan normal servise alındı.

28 Ekim 2022 Cuma 16:29
240 Okunma
Kazada yaralanmıştı! İşte Akcan'ın sağlık durumu...



Haspolat ile Dikmen arasındaki Kuzey Lefkoşa Çevre yolunda dün gece yarısı meydana gelen ve 21 yaşındaki Can Ay’ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan Alihan Akcan normal servise alındı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden elde edile bilgide Alihan Akcan’ın genel durumunun iyi olduğu, normal servise alındığı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere; Haspolat ile Dikmen arasındaki Kuzey Lefkoşa Çevre yolunun Hamitköy bölgesinde dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, 21 yaşındaki Can Ay hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/akcanin-genel-durumu-iyi-normal-servise-alindi-157773h.htm

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor
Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor
SON DAKİKA! Akaryakıt fiyatlarında değişiklik
SON DAKİKA! Akaryakıt fiyatlarında değişiklik
Cumhurbaşkanı Tatar kasımda Londra yolcusu
Cumhurbaşkanı Tatar kasımda Londra yolcusu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim