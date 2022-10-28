Kazada yaralanmıştı! İşte Akcan'ın sağlık durumu...

Haspolat ile Dikmen arasındaki Kuzey Lefkoşa Çevre yolunda dün gece yarısı meydana gelen ve 21 yaşındaki Can Ay’ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan Alihan Akcan normal servise alındı.
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden elde edile bilgide Alihan Akcan’ın genel durumunun iyi olduğu, normal servise alındığı belirtildi.
Hatırlanacağı üzere; Haspolat ile Dikmen arasındaki Kuzey Lefkoşa Çevre yolunun Hamitköy bölgesinde dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, 21 yaşındaki Can Ay hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/akcanin-genel-durumu-iyi-normal-servise-alindi-157773h.htm