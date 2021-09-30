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Kazadan önce kalp krizi geçirdi

Gazimağusa'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ali Barışer’in (62), kaza öncesinde kalp krizi geçirdiği saptandı.

30 Eylül 2021 Perşembe 15:06
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Kazadan önce kalp krizi geçirdi
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Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Barışer’e yapılan otopside, "kaza öncesi geçirdiği kalp krizi ve sonrasında trafik kazasına bağlı olarak göğüs ve kaburga kemikleri kırıkları ile iç organ kanaması sonucu" hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Ali Barışer, dün saat 17.30 sıralarında PF 970 plakalı aracıyla eski sosyal konutlar bölgesinde Abant Sokak’ta seyrederken, kavşakta durmadan karşıya geçmiş ve önce kaldırıma, ardından beton sete çarparak havalanarak park halindeki bir araca çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Son Güncelleme: 30.09.2021 15:34
Anahtar Kelimeler:
Ali Barışer
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