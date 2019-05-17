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“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Tatar tarafından açıldı

Kazakistanlı 5 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açıldı.

17 Mayıs 2019 Cuma 16:54
“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Tatar tarafından açıldı
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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, misafir sanatçılar ile sanatseverler katıldı.
Serginin açılışında Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kazakistan Sanatçıları adına Zhenis Nurlybayev ile Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. 

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Konuşmaların ardından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından 5 Kazakistanlı ressama “Teşekkür Belgesi” takdim edildi. Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. 
Kültürel temaların modern bir tarzla sergide yansıtıldığı sergi, 20 Mayıs tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi
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