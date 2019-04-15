Kazakistan ve Kırgızistan sanatçıları sergisi YDÜ’de açıldı

Kırgızistan ile Kazakistan sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserin sergilendiği iki ayrı sergiden oluşan “Kazakistan ve Kırgızistan Sanatçıları Sergisi” İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonlarında yer alan sergilerin açılışına İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kazakistan Sanatçıları adına Sembigali Smagulov, Kırgızistan Sanatçıları adına Shekerbek Anarbekov ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars birer konuşma yaptı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 27. sergisini açtığını dile getirerek, şu anda 10 serginin ziyarete açık olduğunu, 2 bin ressamın 8 bine yakın eserinin müzede yer aldığını söyledi.

Bugünkü serginin açılışında son zamanlarda gündeme gelen heykel sanatının da figürlerinin sergileneceğini dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, üniversitenin tüm fakültelerinde dünyada tanınmış bilim-sanat adamlarının büstlerinin olacağını belirtti.

Üniversitenin eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalarını anlatan Prof. Dr. Sadıkoğlu, “şimdi de müzeleri hayata geçiriyoruz. Ülkemize 7 tane müze kazandıracağız” dedi.

Prof. Dr. Sadıkoğlu şunları kaydetti: “Dünyanın beş müzesi içerisinde olan Kıbrıs Araba Müzesi, eğitim ve araştırma müzesi kapsamında olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Gemicilik Müzesi, Kıbrıs’ın flora ve faunasını dikkate alan endemik bitkiler Herbaryum Müzesi, oluşumu devam eden Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi ile Bıçak ve Kılınç Müzesi Kıbrıs Türk’ünün manevi gururudur. Bu müzeler sadece ülkemizi ziyarete gelen turistlerin elindeki broşürlerde yer alamayacak. Bu müzelerin olmansın en büyük manevi önemi, turistlerin Kıbrıs’ı gezerken sadece, Venedik, Lüzinyan ve Osmanlıların eserleri dışında Kıbrıslıların da eserler yaptığını görecekler. Bir Kıbrıslı aile olan Günsel ailesinin yaptıkları ile tanışacaklar. Bu bakımdan müzelerin büyük önemi ve anlamı vardır”

Sanata dünyada her zaman önem verildiğini dile getiren Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin de eğitim ve sağlıkta olduğu gibi kültür sanata da değer vermeye devam edeceğini ifade etti.

Kazakistan Sanatçıları adına konuşan Sembigali Smagulov ise, organizasyon için teşekkür ederek, “Ressamlar ve sanat insanları olarak zaman zaman bizi yaratan halklarımıza sanat aracılığı ile hizmet ettiğimizi unutuyoruz. Böylece kaderimizi yazıp, misyonumuzu tamamlıyoruz. Kuzey Kıbrıs’ın zengin tarihi bunu kanıtlıyor” dedi.

Sanatçı şunları kaydetti:

Dr. Suat Günel’in Türk dünyasının kültürü ve ruhunu canlandırmak için attığı her adımı takdir ederek, destek veriyoruz. Sanat tanrının insana verdiği bir niteliktir. Bu niteliğe önem verilen yerlerde halkların refahı başlar. Gelecekte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatın bir tapınağı haline gelecektir. Çaba gösteren herkese sağlık, meslektaşlarıma da ilham perilerinin devamını dilerim”

Kırgızistan Sanatçıları adına konulan Shekerbek Anarbekov da, “Türk dünyası kültürüne yaptığınız katkıların tarihi önemi var. Sergi ortak çabalarımızın sonucudur. Kırgızistan ve diğer Türk halkaları arasındaki dostluğun simgesidir. Böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Herkese sonsuz minnet sunar, başarılar dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından Kazakistan ve Kırgızistan Sanatçılarına teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek, sergiler gezildi. Sergi 30 Nisan tarihine kadar hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında gezilebilecek.

(BRT/TAK)