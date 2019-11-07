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Kazakistanlı 4 sanatçının sergisi YDÜ’de açıldı

07 Kasım 2019 Perşembe 19:55
Kazakistanlı 4 sanatçının sergisi YDÜ’de açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Bakhytbek Talkambayev, Kazhybek Baimuldin, Murat Zhetpissaliyev ve Shalkar Kabdesh’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 109 eserden oluşan dört ayrı kişisel sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre açılışa, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar  Bakhytbek Talkambayev, Kazhybek Baimuldin, Murat Zhetpissaliyev ve Shalkar Kabdesh ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı sanatçılara Gümüş Anahtar Onur Ödülü ile teşekkür belgeleri takdim edildi ve sergi kurdeleleri kesildi.

Sergi, 15 Kasım tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.

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