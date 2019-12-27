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Kazakistanlı Ressamların 4 Sergisi YDÜ’de

27 Aralık 2019 Cuma 15:52
Kazakistanlı Ressamların 4 Sergisi YDÜ’de

Kazakistanlı dört sanatçı Abduakhat Muratbayev, Kanat Bukezhanov, Baktygerey Teleubay ve İlsuyar Kazakova’nın toplam 35 eserinden oluşan karma sergi ile yine Kazakistanlı dört sanatçı Muldir Sagyndykova, Nurbek Zhardemov, Oralbek Kaboke ve Salimgali Myrzashev’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları ve toplam 91 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, açılışa, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergiler, 10 Ocak 2020’ye kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

(BRT/TAK)

Son Güncelleme: 27.12.2019 17:39
Anahtar Kelimeler:
Kazakistanlı Ressam
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