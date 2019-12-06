Kazakistanlı Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sergide açılış konuşmalarının ardından İçişleri Bakanı Baybars tarafından Kazakistanlı sanatçılara teşekkür belgesi verildi.

Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara layık görülen Alasya Ödülleri kapsamında verilen “Dogdurbek Nurgaziev” ödülü ise Kazakistanlı sanatçı Almas Nurgozhayev’e takdim edildi.

Sergiler, 13 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.