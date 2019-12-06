Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar

Kazakistanlı Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Açıldı

Kazakistanlı Sanatçı Almas Nurgozhayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 15 eserden oluşan kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Arshyn Kabylbek, Rakhat Saparalieva ve Zeynelkhan Mikhamedjan’ın hazırladığı 22 eserden oluşan karma resim sergisi İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açıldı.

06 Aralık 2019 Cuma 17:50
Kazakistanlı Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sergide açılış konuşmalarının ardından İçişleri Bakanı Baybars tarafından Kazakistanlı sanatçılara teşekkür belgesi verildi.
Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara layık görülen Alasya Ödülleri kapsamında verilen “Dogdurbek Nurgaziev” ödülü ise Kazakistanlı sanatçı Almas Nurgozhayev’e takdim edildi. 
Sergiler, 13 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Kazakistanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metehan'da kaçak et ve çeşitli yemek malzemelerine el konuldu
Metehan'da kaçak et ve çeşitli yemek malzemelerine el konuldu
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri Başladı
7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri Başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim