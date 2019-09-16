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Kazakistanlı sanatçıların resim sergisi yarın açılıyor

16 Eylül 2019 Pazartesi 19:15
Kazakistanlı sanatçıların resim sergisi yarın açılıyor

Kazakistanlı sanatçılar Yasbı Agıtayen, Sagın Abzalov, Manas Kazıkeyev, Darıya Kasteyeva, Marat Gabdrakhmanov'a ait eserler ile Nelli Bube, Rakhimzhan Sadygulov, Mukhit Murzaliyev, Tileuzhan Batanov, Nurbolat İskakov ve Gleb Antochshenko-Olenev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 70 eserden oluşan 2 sergi yarın açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 70 eserden oluşan serginin açılışı, yarın 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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