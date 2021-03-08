Kazanan Numara ‘09688’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından ertelenen 31 OCak çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 400 Bin TL’lik büyük ikramiye 09688 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Hasan Sağol tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Mart 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.