Kazananlar ve kaybedenler…

Halk sözünü söyledi. Belli ki önümüzdeki dönemde büyük olasılıkla UBP-DP yoluna devam edecek. İki partinin milletvekili sayısı saatler gece yarısını gösterdiğinde 28’i buluyordu.

Bu seçimin şüphesiz kazananları olduğu kadar kaybedenleri de vardı.

Kazananlar hanesinin en başına UBP ve CTP’yi yazabiliriz.

Dört yılda iktidar olmanın verdiği tüm yıpranma payına karşı UBP yüzde 36 olan oy oranın yüzde 40’ın üzerine taşıdı. Milletvekili sayısı ise 21’den 25’e çıktı.

Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’na da bu seçimin kazananları arasında ayrı bir parantez açmak gerekir. Kurultayda başarısını ilk seçimde taçlandıran Sucuoğlu, UBP’nin önümüzdeki beş yıl boyunca tartışılmaz lideri ve en güçlü ismi olmuştur.

Yine gece yarısı itibarıyla yüzde 32 oy oranıyla 19 milletvekiline sahip olan CTP de hiç şüphesiz oylarını artıran diğer parti olarak bu seçimin ikinci kazananıdır.

CTP’nin muhalefeti takdir görmüş, iktidara muhalif olan kesim CTP ve Genel Başkanı Tufan Erhürman arkasında kümelenmiştir.

Serdar Denktaş’ın ardından DP’nin Genel Başkanlık koltuğuna oturan Fikri Ataoğlu’nun performansı da bu seçimin en merak edilen konusuydu. F

ikri Ataoğlu, yüzde 7.5 oyla DP’nin 3 olan milletvekili sayısını korudu. Hepsinden daha önemlisi hükümet ortaklığının en güçlü adayı olarak UBP ve CTP’nin ardından seçimin üçüncü kazananı oldu.

Üzerlerinde her türlü operasyonun yapıldığını ileri süren YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, oy oranını koruyarak en azından kaybedenler arasına girmedi. Gece yarısına dek milletvekili sayısı iki ile üç arasında gidip gelen YDP, siyasi ömrünün bitmediğini herkese ispatlamış oldu.

Bir de 23 Ocak seçimlerinin kaybedenleri vardı.

İlk kaybeden yüzde 3.9’luk oy oranıyla baraj altında kalan TDP’yi gösterebiliriz. Dört yıl önce Meclis’e üç milletvekiliyle giren TDP, bu sonuçla yerel seçimler öncesinde Lefkoşa’da da irtifa kaybetti desek yanılmış olmayız. Bu sonuç, Cemal Özyiğit’in de siyasi hayatına nokta koyacak gibi görünüyor.

Seçiminin bir diğer kaybedeni Halkın Partisi idi. 2018 seçimlerinde yüzde 18’leri gören Halkın Partisi 9 milletvekilinden 1 milletvekiline geriledi. Genel Başkanı Kudret Özersay ve partililerin moral bozukluğu gece geç saatlerde yaptığı açıklamada yüzlerinden okunuyordu.

Seçimin son kaybedeni ise Kıbrıs Türk halkıydı. Seçime katılım yüzde 58.23’te kaldı. 2005’te yüzde 81.1, 2009’da yüzde 81.7, 2013’te yüzde 69.1, 2018’te yüzde 66.1 olan seçime katılım oranı nasıl yüzde 58.23’e geriledi.

Bu özeleştiri de halk tarafından yapılmalıdır.

Siyaset kurumunu ve siyasetçiyi eleştirmek yetmez. Dün evde yatarak boykota katılanlar da bu seçimin kaybedenleri arasında yer almıştır.