Kazanç sağlayan 12 ay hapse mahkûm edildi

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından Lapta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ümit Ertuğrul, Hikmet Ayhan Selçuk, Mehmet Dikmen ve Alpay Sadrazam aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile verdiği kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, içici konumunda olan üç sanıktan ikisine kısa süreli hapis cezası verirken, birini ise denetimli serbestlik yasası tahtında serbest bıraktı.

Sanıklardan uyuşturucu satışı yapan ve bu işten kazanç sağlayan Ümit Ertuğrul ise 11 gram bonzai verme ve bulundurma suçlarından 12 ay hapse mahkûm edildi.

Öncelikli olgulara dikkat çekildi

Mahkeme, sanıklar hakkındaki kararını açıklarken öncelikle olgulara değindi. Kararda sanık Ümit Ertuğrul satıcı pozisyonunda, diğer sanıklar ise içicisi oldukları gerekçesiyle yargılandığı belirtildi.

Sanık Ertuğrul’un diğer üç sanığa uyuşturucu temin ettiği, maddenin yayılmasına neden olduğu ve bu faktörün hakkında ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiği belirtildi.

Diğer sanıklardan Hikmet Ayhan Şimşek 10 içimlik madde alma, Mehmet Dikmen 5 içimlik madde alma ve Alpay Sadrazam ise miktarı tespit edilemeyen içimlik uyuşturucu alma suçlarından suçlu bulundu.

Sadrazam’a 1 yıllık Denetimli Serbestlik

Mahkeme, sanık Sadrazam’ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ispatladığını, denetimli serbestlikten yararlanma talebinde bulunduğunu belirterek, bu talebin kabul edildiğini, sanığın 1 yıl süre ile kontrol altında olmasına emir verdiklerini açıkladı.

İçici konumunda olan sanıklar Şimşek ile Dikmen’in uyuşturucu alma ve tasarrufu suçlarından mahkûm ettiklerini belirten mahkeme, sanıklardan Şimşek’i 3 ay, Dikmen’i ise benzer sabıkasını da dikkate alarak 5 ay hapis cezasına çarptırdıklarını kaydetti. Mahkeme uyuşturucu satışı yapan ve bu işten ticari kazanç sağlayan sanık Ertuğrul’u ise 12 ay hapse mahkûm ettiğini açıkladı.

Selçuk’un iş yerine de dava okunacak

Kararın ardından Mahkeme Başkanı, Polis Genel Müdürlüğü’ne atıfta bulundu. Başkan Fadıl Aksun, uyuşturucu davasında yargılanan Hikmet Ayhan Selçuk’un iş yerine ülkede izinsiz işçi çalıştırdığı için dava okunmasına emir vererek oturumu kapattı.