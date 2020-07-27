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Kazı Kazan'dan 200 bin TL kazandı

Devlet Piyangosu’nun 8 Ağustos tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye için bilet satışı devam ediyor.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:17
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Kazı Kazan'dan 200 bin TL kazandı

KKTC Piyangolar Birimi tarafından satışı gerçekleştirilen Kazı Kazan şans oyunları kazandırmaya devam ediyor.

2 TL, 3 TL ve 5 TL’lik satış fiyatlarıyla 13 Aralık 2019 tarihinden itibaren satışa çıkarılan Kazı Kazanlar halk tarafından yoğun ilgi görüyor.

5 TL’ye satılan Kazı Kazan Tombala şans oyunu ilk büyük ikramiyesini bugün kazandırdı.

Girne bölgesi sakinlerinden C. Ö. (E-55) isimli vatandaşa çıkan 200 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı.

600 Bin TL’lik çekiliş 8 Ağustos’da
Devlet Piyangosu’nun  8 Ağustos tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye için bilet satışı devam ediyor.

Saat 20.00’da canlı yayınla BRT 1  HD’de izleyebileceğiniz piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 22.00 itibarıyla ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Kazı KazanDevlet PiyangosuKKTC Piyangolar Birimi
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