Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri

Kazı Kazan’dan 100 bin TL kazandı

27 Ocak 2020 Pazartesi 13:19
Kazı Kazan’dan 100 bin TL kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından 13 Aralık 2019 tarihinde satışına başlanan Kazı Kazanlar kazandırmaya devam ediyor.

KKTC Piyangolar Birimi tarafından satışı gerçekleştirilen Kazı Kazan şans oyunları kazandırmaya devam ediyor. 2 TL, 3 TL ve 5 TL’lik satış fiyatlarıyla 13 Aralık 2019 tarihinden itibaren satışa çıkarılan Kazı Kazanlar halk tarafından yoğun ilgi görüyor.

Satışı kısa bir süre önce başlamış olmasına rağmen büyük rağbet gören Kazı Kazanlardan 2 TL’lik olan Hemen Kazan şans oyunu ilk büyük ikramiyesini bugün kazandırdı. Lefkoşa bölgesinden bir vatandaşımıza çıkan 100 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı.

Anahtar Kelimeler:
Kazı KazanHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Af öngören Sosyal Sigortalar Yasası değişikliği Meclis'ten geçti
Af öngören Sosyal Sigortalar Yasası değişikliği Meclis'ten geçti
'Bir Nefes Anadolu' yarın akşam Girne'de sahnelenecek
'Bir Nefes Anadolu' yarın akşam Girne'de sahnelenecek
Selma Eylem Elazığ depremi ile ilgili açıklama yaptı
Selma Eylem Elazığ depremi ile ilgili açıklama yaptı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim