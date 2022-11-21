Kazı yaparken yakalandılar!

Karaoğlanoğlu’nda dün A.B.(E-47), A.B.(E-27) ve M.G.(E-16), define bulmak amacıyla tasarruflarında bulunan dedektörle izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü tespit edildi. Adı geçen şahıslar tutuklandı.
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