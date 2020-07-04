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Kebap şişiyle adam yaraladı

Gazimağusa’da günün ilk saatlerde tartışan iki kişiden alkollü olan biri, öteki kişiyi kebap şişiyle yaralamaktan tutuklandı.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 11:11
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Kebap şişiyle adam yaraladı

Gazimağusa’da günün ilk saatlerde tartışan iki kişiden alkollü olan biri, öteki kişiyi kebap şişiyle yaralamaktan tutuklandı.

Saat 01.30 sıralarında Gazimağusa’da Anadolu Mahallesi’nde meydana gelen yaralama olayında, V.B. (E.39) adlı kişi 220 promil alkollü içki tesisi altındayken, Suat Buruk’la (E-37) aralarında çıkan tartışmada, bir evin önünde aldığı dört kebap şişiyle Buruk’a vurdu.

Suat Buruk’un sol dirseğinden yaralandığı olay sonrası polis V.B.’yi tutukladı ve soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 04.07.2020 11:16
Anahtar Kelimeler:
KavgaYaralamaTutuklu
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