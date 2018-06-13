Kefalete bağlandı

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da temizliğe gittiği Meryem Ataoğlu’na ait evden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve şikayet üzerine tutuklanan zanlı Halise Daşkın, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “İkametgahtan sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Daşkın, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Ziynet eşyaları bulunamadı

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, 18 Mayıs tarihinde Meryem Ataoğlu’na ait eve temizliğe giden zanlı Halise Daşkın’ın temizlik yaptığı esnada müştekiye ait 1 adet bayan parfümü ile 5 parça ziynet eşyasını sirkat ettiği iddiasıyla 3 Haziran tarihinde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Yıldırım, zanlının evinde yapılan aramada sirkat edilen 1 adet parfümün bulunduğunu ifade ederek, sirkat edilen 5 parça ziynet eşyasının ise tüm çabalara rağmen bulunamadığını açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Yıldırım, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Halise Daşkın’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 1 KKTC vatandaşının 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.