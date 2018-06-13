Kefalete bağlandı

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da temizliğe gittiği Meryem Ataoğlu’na ait evden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve şikayet üzerine tutuklanan zanlı Halise Daşkın, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “İkametgahtan sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Daşkın, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.
Ziynet eşyaları bulunamadı
Tutuksuz yargılanacak
Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Halise Daşkın’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 1 KKTC vatandaşının 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.