KEFİL ÇOK PEKİ BEDEL ÖDEYEN?

-SOSYAL MEDYA-

22 günde 20 vaka!..

Tabi bunlar resmi rakamlar!..

Toplum bu verilere güvenmiyor!..

Milletin hedefindeki tek isim ise Sağlık Bakanı Ali Pilli!..

Olmasın mı?

Olsun tabi, adam sonuçta Sağlık Bakanı…

Fakat kimse bana “Geldiğimiz bu noktanın tek sorumlusu Ali Pilli’dir” diyemez!..

Sağlık örgütleri başta olmak üzere birçok kesim haklı olarak siyasi iradeyi dövüyor…

Dövmesinler mi?

Dövsünler tabi, sonuçta adı üzerinde “Siyasi irade”…

Peki ama bir kelam da bu hükümeti baskı altına alan ve neredeyse yönetir pozisyonda olan sermaye ile bu sermayenin örgütlerine etmek gerekmiyor mu?

Kimseden “Tık” yok!..

Uçuşların başlaması için baskı yapan bu kesim değil miydi?

Hatta çifte PCR ile ülkeye girişlere izin verilmesi ve karantina zorunluluğu olmaması kararının fikir babası Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner değil miydi?

Çağıner bu uygulamaya açıkça kefil olmuştu…

Diğer yandan ise üçüncü kez yaşanan skandalın başrol oyuncusu Merit Otel inat ve ısrarla hükümet tarafından korunmuyor mu?

-Besim Tibuk’un oğlu Murat Tibuk bu ülkeye karantina zorunluluğu olduğu dönemde gelip karantina kurallarını çiğneyerek babasının oteline yerleşmedi mi?

-Hükümet kendi koyduğu kuralları oğul Tibuk’un çiğnemesine göz yummadı mı?

-Özel Jet krizi olayında otelin ve kumarhanenin kayıtları Merit Otel tarafından silinmedi mi?

-Polisin raporunda kayıtların silindiği açıkça belirtilmedi mi?

-Son yaşanan olayda yine Merit Otel’de Covid 19’lu bir kişi bulaşa sebep olmadı mı?

-Oradaki tüm çalışanlar risk altında kalmadı mı?

Peki, tüm bunlar karşısında hükümet ne yaptı?

Koca bir hiç!..

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ne yaptı?

“Ben kefil oldum, tüm bu yaşananlarda da benim de payım var” dedi mi?

-Hayır!..

Onun yerine cumhurbaşkanına sosyal medya üzerinden laf sokma uğraşına kapıldı!..

Diyeceğim o ki, ortada kefil çok ama bedel ödeyen yok!..

Bakanlardan sermaye örgüt başkanlarına kadar herkes koltuğunun derdinde!..

Ticaret Odası Başkanı çıkıp açıkça bu toplum için “Bakire kız” benzetmesi yapmadı mı?

Daha çok kazanma hırsının bu insanları düşürdüğü seviyeye bakar mısınız?

Toplumun sağlığı bu kesimlerin öncelikleri arasında yok!..

Kimse özeleştiri dahi yapmıyor!..

Özür dahi dilemiyor!..

Hatta hiç çekinmeden yaşanan rezaletlerin sorumlusu olarak basını gösteriyorlar!..

Adam çıkıp, “Küçük kadın” diyor, sonra kalkıp “Basın söylediklerimi çarpıttı” diye çamur atıyor, ses kaydı sosyal medyada yayınlanınca ve “Küçük kadın” dediği ispatlanınca, özür dilemeye dahi yanaşmıyor!..

Tek diyeceğim kefil oluyorsanız, iyisiyle kötüsüyle yaşananlardan sizler de sorumlusunuz!..

O nedenle ona buna laf yetiştirmek yerine bir zahmet sorumluluğu olan herkes içine ettikleri bu durumu düzeltmek için sürecin bir kenarından tutsun!..

Yapamıyorlarsa da onurlu bir şekilde istifalarını sunsun!..

Bu toplumun sağlığı sizlerin deneme tahtası değildir!..