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KEİ Ofisi, Belediye Projelerine 2021 Yılında 21,3 Milyon Tl Kaynak Tahsis Etti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi,  Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi kapsamında, 2021 yılında 19 projeye toplam 21,3 milyon TL kaynak tahsis etti. 

03 Şubat 2022 Perşembe 10:49
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KEİ Ofisi, Belediye Projelerine 2021 Yılında 21,3 Milyon Tl Kaynak Tahsis Etti
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KEİ’den verilen bilgiye göre, KEİ’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belediyeleri ile iş birliği devam ediyor, bu kapsamda 2021 yıl sonu itibarıyla toplam 12 milyon TL ödeme yapılan projelerden 9 tanesi tamamlanarak, 10 projeye ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 
KEİ Ofisi 2021 yılında, altyapı ve çevre düzenlemeleri hizmetlerinin yanı sıra çocuk, genç, yaşlı başta olmak üzere her kesimden vatandaşın sosyal hayatını geliştirecek, kültürel ve sportif alan çeşitliliğine erişimlerini kolaylaştıracak Çim Sahalar, Bisiklet ve Yürüyüş Yolları, Çok Amaçlı Kültür Evleri, Spor Kompleksleri, Gençlik Kampları, Aktivite Merkezleri, Rekreasyon ve Piknik Alanları gibi pek çok projenin yapımına finans desteği sağladı.
KEİ, bunların yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihi ve manevi değerlerini yaşatan projelerin gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük rol oynayan eserlerin restorasyon çalışmalarına yönelik projeleri de destekledi.
KEİ Ofisi’nin, 2021 Yılında Finans Katkısı Sağladığı Projeler şöyle:
“Alsancak Belediyesi, Özgürlük Anıtı Onarımı ve Çevre Düzenleme Projesi, Beyarmudu Belediyesi; Güney Mesarya Sosyal Tesisleri Açık Pazar Projesi, Kabristanlık Düzenleme İşleri.
Büyükkonuk Belediyesi; Büyükkonuk Sağlık Ocağı Projesi, Çatalköy Belediyesi Hz. Ömer Türbesi Restorasyonu ve Rekreasyonu Projesi, Gazimağusa Belediyesi; İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi, 2021 Gazimağusa Kapalı Maraş Çevre Düzenleme Projesi. 
Güzelyurt Belediyesi; Gayretköy Çim Saha Projesi, Milli Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Miniatürk Açık Alan Müzesi. 
İnönü Belediyesi; Köy Gençlik Binasının Tadilatı, İskele Belediyesi; Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi.
Lapta Belediyesi; Başpınar ve Yavuz Mahallelerine Yönelik Cami Projesi, Mehmetçik Belediyesi; Mehmetçik Köyü Yaya, Bisiklet, Taşıt Yolu Düzenleme ve Yağmur Suyu Drenaj Projesi. 
Paşaköy Belediyesi; Kaldırım Projesi, Serdarlı Belediyesi; 5 Köyün İstinat Duvarı Yapımı Projesi, Tatlısu Belediyesi; Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi, Cumhuriyet Caddesi Restorasyon Projesi, Adrenalin Spor Merkezi Projesi.
Yenierenköy Belediyesi; Derince Çok Amaçlı Kültür Evi ve Spor Kompleksi Yapım Projesi. “

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