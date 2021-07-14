KEİ Ofisi, Gazimağusa’nın gelişimine katkısını sürdürüyor

1 Ağustos 1571 tarihinde Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu tarafından fethedilen, bugün KKTC’nin en büyük limanı ile önemli bir ticaret ve turizm merkezi konumundaki Gazimağusa, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin finans desteği sağladığı projelerle gelişimini sürdürüyor.

KEİ Ofisi, KKTC’nin en büyük limanına ve tek Serbest Limanı’na ev sahipliği yapan Gazimağusa’nın alt yapı, kanalizasyon, yol-kaldırım, çevre düzenlemesi, pazar yeri yenileme, kültür ve sosyal projeler ile tarihi mekanların restorasyonu projelerine finans desteği sağlıyor.

KEİ Ofisi, 2011-2020 yıllarında, şehrin gelişimine katkı, bölgede yaşayan kardeşlerimizin yaşamına kolaylık sağlayan başta alt yapı projelerinin tamamlanması olmak üzere, çeşitli projelere güncel rakamlara 68.896.721,26 TL kaynak aktarımı yaptı.

Artan üniversite ve öğrenci sayısı ile nüfusu da çoğalan tarihi kent Gazimağusa’nın, sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine katkısını sürdüren KEİ Ofisi, şehrin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere Gazimağusa Belediyesi’nin çeşitli projelerine finans desteği veriyor.







