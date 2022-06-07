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Özkurt'ta kelepçe takılmadı.

Bugun seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine gönderilen BRT müdürü Meryem Özkurt'ta kelepçe takılmadı. Konu ile ilgili olarak Gündem KIBRIS a konuşan Polis Genel Müdürlüğünde görevli bir üst subay, PGM Genel Müdürünün talimatı ile olayla ilgili olarak bir soruşturma yapıldığı ve polisin BRT müdürüne kelepçe takmadığı öğrenildi. Sosyal medya bazı kişilerin ters kelepçe takıldığı yönünde yorumlar yaptığına dikkat çekilen açıklamada Polisimizin bu tür bir uygulaması olmamıştır denildi.