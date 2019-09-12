Kelle, Çatalköy’deki patlamayla ilgili açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, mühimmat depolarının yerleşim yerlerinin uzağına taşınması gerektiğini söyledi.

Kelle, Çatalköy’deki patlamayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olayda ihmal olup olmamasıyla ilgili olarak yapılan çalışmaların bir an önce sonuca sonuçlandırılmasını temenni etti

Turizmin başkenti olan Girne’de oluşan manevi zararlar, maddi zararlar ve yaraları bir an önce sarması için el birliğiyle çalışılarak sonuca ulaşılması gerektiğini belirten Kelle, “Mühimmat depolarının ve buna benzer yerlerin yerleşimden uzak yerlere yerleştirilmesi gerektiğinin bir gereklilik olduğu gün yüzüne çıkmıştır” dedi.